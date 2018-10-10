Следующее внеочередное заседание гордумы Екатеринбурга состоится 16 октября

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Председатель гордумы Екатеринбурга определил дату, когда состоится следующее внеочередное заседание.
Сюжеты: Екатеринбург
Председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин назначил следующее внеочередное заседание думы на 16 октября. Эта дата еще не утверждена официально, однако формальности, по словам спикера, будут соблюдены в ближайшее время, информирует Znak.com.
Такой же ситуации, как на вчерашнем заседании, не будет, заверил председатель гордумы.
Напомним, Игорь Володин был вынужден закрыть заседание из-за того, что депутаты не смогли прийти к единому мнению относительно состава профильных комиссий.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей