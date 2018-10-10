Следующее внеочередное заседание гордумы Екатеринбурга состоится 16 октября

Председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин назначил следующее внеочередное заседание думы на 16 октября. Эта дата еще не утверждена официально, однако формальности, по словам спикера, будут соблюдены в ближайшее время, информирует Znak.com.

Такой же ситуации, как на вчерашнем заседании, не будет, заверил председатель гордумы.