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Следующее внеочередное заседание гордумы Екатеринбурга состоится 16 октября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Следующее внеочередное заседание гордумы Екатеринбурга состоится 16 октября

Сегодня, 14:58Политика
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