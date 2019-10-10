Депутат Колесников и блогер Илья Варламов устроили перепалку

Народный избранник дал ответ на критику блогера за то, что на парки и скверы городу тратиться не стоит.

«Скажу блогеру: сиди у себя в норе, к нам не лезь, разберемся сами. Учить нас не нужно. Как устроена жизнь, я, как никто другой знаю, потому что в этом городе родился и вырос, сказал Колесников в эфире «КП-Екатеринбург».

На это блогер ответил, что Александр Колесников по-прежнему продолжает вести себя как «неумный депутат».

Лучше бы он рассказал о своем опыте в вопросах парков и скверов, почитал книги, побеседовал с экспертами, а не хвалился только лишь рождением в Екатеринбурге,сказал Варламов.

Также Варламов призвал жителей Екатеринбурга не голосовать на следующих выборах за Колесникова.