Госдума утвердила шесть кандидатур новых членов правительства

На пост вице-премьера утвержден Александр Новак, главой Министерства природы стал Александр Козлов. Виталия Савельева утвердили на пост главы Минтранса, а Ирека Файзуллина — на должность министра строительства и ЖКХ. Алексей Чекунков стал главой Минвостокразвития, а Николай Шульгинов занял пост главы Министерства энергетики.