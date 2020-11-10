Госдума утвердила шесть кандидатур новых членов правительства

Госдума утвердила шесть кандидатур новых членов правительства

Сегодня, 17:35ПолитикаPhoto: 1mediainvest.ru
Госдума РФ утвердила все кандидатуры на пост членов правительства, которые накануне предложил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает LIFE.

На пост вице-премьера утвержден Александр Новак, главой Министерства природы стал Александр Козлов. Виталия Савельева утвердили на пост главы Минтранса, а Ирека Файзуллина — на должность министра строительства и ЖКХ. Алексей Чекунков стал главой Минвостокразвития, а Николай Шульгинов занял пост главы Министерства энергетики.

Мишустин отметил, что все кандидаты имеют большой опыт эффективного решения задач в отраслях, а также хорошо зарекомендовали себя на предыдущих местах работы.

Напомним, вчера Владимир Путин отправил в отставку полномочного представителя в УрФО Николая Цуканова, им назначен министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

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