«Уедет с легким сердцем»: эксперты прокомментировали отставку полпреда Цуканова

9 ноября полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов был отправлен в отставку, а на его место назначен текущий министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Таким образом, в Свердловской области появился ещё один политик, чья деятельность начиналась в Тюменской области.

Tagilcity.ru опросило экспертов и узнало, что они думают по поводу такого решения президента Владимира Путина. Все эксперты сходятся во мнении, что отставка Цуканова была вполне ожидаемой, так как есть ряд вопросов, которые он не смог решить, находясь на своем посту. Политолог Антон Бондарь назвал две основные причины, с которыми связана отставка. Он считает, что полпред не справился с конфликтом, разгоревшимся в сквере у Театра драмы, из-за возможного строительства храма на этой территории в 2019 году, а также не смог нивелировать ситуацию с распространением коронавируса в регионе в 2020 году. Первая причина — протестная волна по поводу строительства храма возле Театра драмы в Екатеринбурге, когда жители города выступили против данной стройки. А сам полпред вмешался и обвинил в неэффективности местные власти, что могло привести к увеличению пропасти и недопониманию между полпредом и элитами. Завершающим этапом, который мог привести к отстранению, стала ситуация в регионе с коронавирусом. Регион входил в тройку по количеству зараженных (коронавирусом — прим. ред.). Цуканов же никак не способствовал улучшению ситуации в регионе. Поскольку никто не мог справиться с наплывом заболевших: ни власть, ни медицина данной области, считает Бондарь. Директор центра политического анализа Павел Данилин считает, что отставка связана с большим количеством проблем в области. Я считаю, что касается Цуканова, в целом по региону были проблемы, много элитарных конфликтов было. И вообще были вопросы. Поэтому отставка Цуканова была ожидаема, прокомментировал ситуацию Павел Данилин. Напряжённые отношения Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева закончились не просто отставкой полпреда, но и усилением влияния «Тюменской матрёшки». Губернатор Куйвашев начал свою политическую карьеру ещё в родной Тюмени, откуда на смену Цуканова сейчас назначен Владимир Якушев. Свою политическую карьеру он начал строить рядом с Сергеем Собяниным. В 2001 году он сопровождал финансовую сторону его кампании на выборах губернатора Тюменской области. Собянин тогда стал победителем, а Якушева назначили вице-губернатором. В 2005 году он несколько месяцев возглавлял администрацию Тюмени. В ноябре того же года он стал губернатором Тюменской области после ухода Собянина на пост главы администрации президента РФ. В этой должности он проработал до 2018 года. В российской политике Якушев по сей день считается человеком Собянина. Последний занимает пост мэра Москвы. На должности министра строительства и ЖКХ Владимир Якушев проработал два года. Главным его достижением считается введение практики спецсчетов для застройщиков (эскроу-счетов). На данных счетах хранятся денежные средства до исполнения обязательств застройщиком. Однако в системе российской власти должность полпреда считается ниже, чем федерального министра. Руководитель Тюменского отделения партии «Справедливая Россия» Владимир Пискайкин рассказал изданию «Наш Город», что тюменцы воспринимают назначение нового полпреда с большой надеждой. Он отметил, что будучи губернатором Тюменской области Якушев пользовался большой поддержкой в регионе и его перевод в Москву стал поводом для гордости тюменцев. Теперь же у Владимира Владимировича не менее важное и ответственное направление в работе. Необходимо отметить, что Якушев великолепно знаком с территорией, обладает необходимым стратегическим и тактическим мышлением, заявил Владимир Пискайкин. По мнению главы тюменского отделения ЛДПР Глеба Трубина, назначение Якушева не стоит считать понижением. Такая практика не нова и показывает, что человек получил авторитет. Якушев — человек из этого региона, хорошо знаком со всеми проблемами и спецификой. Поэтому если должность полпреда займет человек, хорошо знакомый с особенностями региона — для УРФО это будет только плюсом, рассказал изданию «Наш Город» Глеб Трубин. При этом политологи считают, что назначение Владимира Якушева также ожидаемо, как и уход Николая Цуканова. Выбор на данную должность министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева можно предположительно обосновать тем, что он обладает управленческим опытом и связями со столичным мэром, сказал Павел Бондарь. Марат Баширов считает, что для Якушева назначение является удачным. Он пошел на повышение и избавился от немного непрофильной для себя работы. В Минстрое ему приходилось решать ведомственные и кадровые вопросы. Это все его расстраивало. Он человек энергичный, но вся эта административная рутина не подстегивает к активной работе. На посту полпреда он более гармоничен, считает Марат Баширов. Политолог Анатолий Гагарин утверждает, что Якушев достаточно много сделал для Тюменской области, чтобы она стала одним из лидирующих субъектов по разным показателям. Я думаю, что как раз эти успехи собственно и были определяющими в назначении его на пост министра, пояснил эксперт. Он отметил, что Якушев уже знает округ, а потому ему не придется долго входить в курс дела. Кроме того, он знаком со всеми главами регионов. Эксперты, конечно же, надеются, что отстающие регионы получат соответствующую поддержку от полпредства, как проводника федеральных интересов. В этом смысле у Якушева большой фронт работ, учитывая, что сейчас многие программы пребывают в состоянии перезагрузки в связи со сложной экономической ситуацией, в ситуации борьбы с коронавирусом. Опыт работы Якушева на посту федерального министра поможет ему в решении тех задач, которые сейчас стоят перед Уральским федеральным округом, подытожил Анатолий Гагарин. Владимир Якушев находится в связке с пятью из шести глав регионов УрФО. С губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым они работали в Тюмени (с 2007 и 2011 год Куйвашев был главой города). Губернатор Курганской области Вадим Шумков занимал пост заместителя Якушева в правительстве Тюменской области. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов является вице-спикером региональной облдумы, которая находилась под контролем Якушева. Нынешний глава Тюменской области Александр Моор также ранее был замгубернатора и главой администрации при Якушеве. С главой ХМАО Натальей Комаровой у Якушева хорошие отношения. Считается, что назначение Якушева на пост полпреда является наиболее удачным решением для всех. Кроме того, эксперты придерживаются мнения, что и Цуканову расставаться с должностью будет не настолько тяжело, как может показаться. Он уже в последнее время отяготился этой работой. Был ряд конфликтов, которые ему не удалось купировать, начиная со шпиона и заканчивая строительством храма. Плюс экологические проблемы, где ему не удалось наладить систему работы. Я думаю что Цуканов уедет из Екатеринбурга с легким сердцем, считает Марат Баширов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter