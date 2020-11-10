«Уедет с легким сердцем»: эксперты прокомментировали отставку полпреда Цуканова

Свою политическую карьеру он начал строить рядом с Сергеем Собяниным. В 2001 году он сопровождал финансовую сторону его кампании на выборах губернатора Тюменской области. Собянин тогда стал победителем, а Якушева назначили вице-губернатором. В 2005 году он несколько месяцев возглавлял администрацию Тюмени. В ноябре того же года он стал губернатором Тюменской области после ухода Собянина на пост главы администрации президента РФ. В этой должности он проработал до 2018 года.