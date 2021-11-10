QR-коды в транспорте и нехватка медков. Итоги дня в Свердловской области

Похоже, что QR-коды введены надолго в ТЦ и ресторанах. А школьникам из Малой Лаи приходится учиться на дистанте, так как водитель отказался ставить прививку от COVID-19. Самые важные новости региона за 10 ноября — в итогах TagilCity.ru.

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