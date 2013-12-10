Путину нужно, чтобы за рубежом про РФ думали, как «следует». «РИА Новости» и «Голос России» ликвидированы

Управлять медиахолдингом будет ведущий телеканала «Россия 1» Дмитрий Константинович Киселев, добавим, что генеральный директор нового издания назначается и освобождается от должности президентом. Главной задачей будет освещение деятельности России (общественной и политической) для иностранной аудитории.

Отметим, за рубежом очень любят рассказывать своим гражданам о том, что происходит в России, особый резонанс вызывают новости с Владимиром Владимировичем. Там обсуждают культ Путина, создают подборки видеороликов с подвигами президента, собирают фото, активно обсуждают, во что был одет наш глава государства, когда улыбался и почему. Ну а теперь у интересующихся иностранцев будет целое издание, откуда они смогут черпать информацию о значимых событиях в нашей стране, и Владимире Путине, конечно.

Но вернемся к «РИА Новости». Признаться, каждый пользователь мог найти там что-то для себя. Наверняка, вы помните рубрику «Народные новости в частушках», где Нижнему Тагилу, а точнее Уралвагонзаводу был посвящен целый сюжет.

Добавим, указом президента ликвидировали и радиостанцию «Голос России», она тоже войдет в состав «России сегодня». Более того, реорганизуют и «Российскую газету», присоединив к ней журнал «Родина».

Кстати, Кремль объяснил ликвидацию «РИА Новости» оптимизацией бюджета.