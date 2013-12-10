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Путину нужно, чтобы за рубежом про РФ думали, как «следует». «РИА Новости» и «Голос России» ликвидированы
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Путину нужно, чтобы за рубежом про РФ думали, как «следует». «РИА Новости» и «Голос России» ликвидированы

10 декабря 2013, 09:30Политика
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