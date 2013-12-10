Тагильчане считают, что прошедшие выборы в Молодежный парламент – нарушение законодательства (ФОТО)

В Нижнем Тагиле есть активисты, в корне не согласные с проводимым действом, называющие его «прямым нарушением действующего законодательства». Они приводят соответствующие аргументы по этому поводу. Накануне, с заявлением выступили представители клуба интеллектуальных игр «Ника», в частности Андрей Антропов, руководитель.

Оставляя за скобками всю показушность этого действа, осуществляемого, в основном, за счет областного бюджета, а также то, что данный орган только имитирует работу законотворческой деятельности и представление чьих-либо интересов (кроме личных «избирающихся»), рассмотрим сугубо правовой аспект этих «выборов» и агитацию, проводимую в рамках этой профанации в учебных заведениях, в частности, в школах.

Сначала факты, о которых «Нике» сообщили учащиеся.

Факт №1. Вот такая агитация была вывешена в учебных заведениях Нижнего Тагила, причем как в школах, так и средне-специальных и высших учебных заведениях. Отметим, что это политическая агитация конкретных политических партий, направленная именно на учащихся. И в том числе – на учащихся школ:

Судя по присланным снимкам, самый распространенный агитационный плакат — у партии «Единая Россия». Причем вся эта агитпродукция появилась на стендах почти в каждой школе Нижнего Тагила начиная с 29 ноября 2013 года, согласно, например, плану мероприятий «по подготовке и проведению выборов в Молодежный парламент по Нижнетагильскому округу районной избирательной молодежной комиссии Ленинского района г. Нижнего Тагила»:

То есть вот так, прямым текстом, на сайте местной ТИК — четкий план размещения агитпродукции в учреждениях образования, которая направлена на учащихся, то есть на «избирателей» (чуть ниже опубликованы выдержки из законов, противоречащее данной деятельности).

Факт № 2, имевший место во многих учебных заведениях, о котором в «Нике» узнали со слов учащихся школ. Во время школьных уроков выделялось 5-10 минут для агитации учащихся «кандидатами» в «молодежный парламент». Кандидаты были от конкретных политических партий — в основном, есть сведения о представителях «Единой России». Агитировали именно учащихся школ.

Здесь даже неважно, что «выборы» игрушечные по сути своей (с «неигрушечными», правда, расходами), а то, что действующая политическая партия вела политическую агитацию, направленную на учащихся школ, в школе, во время школьных уроков. То есть не просто какая-то эфемерная партия, созданная специально поиграться на этих «выборах» с незарегистрированным названием, нет, конкретная политическая партия с конкретной политической платформой «смело устраняла текущий ликбез» не только в соцсетях, параллельно «блокируя 20 тысяч сайтов», но и в школах, на школьных уроках рассуждают в «Нике».

Факт № 3. Учащиеся сегодня «голосуют в школах», или идут в ближайшие, на территории которых организованы «избирательные участки». Некоторых учащихся подвозят для голосования, если ближайший «избирательный участок» находится в отдалении. Учащихся ведут (или везут) централизованно, во время перемен между уроками, разработаны графики внутри школ, когда учащиеся определенных классов идут в конкретный период времени «голосовать». Для этого «открыты 80 избирательных участков, образованных на территории Нижнетагильского единого избирательного округа № 26, в том числе: 65 – на территории города Нижний Тагил (26 – в Дзержинском районе, 20 – в Ленинском районе, 19 – в Тагилстроевском районе), 15 — на территории Горноуральского городского округа» (с сайта ТИК Ленинского района г. Н. Тагил). Неплохая мобилизация для политической деятельности во время учебного процесса, не правда ли? А вот полная дислокация этих «избирательных участков». Большинство из них — в школах города:

А теперь познакомимся с действующим законодательством, что не мешало бы сделать господам из Заксобрания Свердловской области, избирательным комиссиям, управлению образования и директорам школ говорит «Ника».

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013)

«Об образовании в Российской Федерации»

(в том числе с изм. и доп., вступившими в силу с 05.12.2013)

Статья 27

12. В государственных и муниципальных образовательных организациях создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений) не допускаются.

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования

6. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников

3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ (ред. от 07.05.2013)

«О политических партиях»

Статья 9. Ограничения на создание и деятельность политических партий

5. Не допускается деятельность политических партий и их структурных подразделений в органах государственной власти и органах местного самоуправления (за исключением законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований), в Вооруженных Силах Российской Федерации, в правоохранительных и иных государственных органах, в аппаратах законодательных (представительных) органов государственной власти, в государственных организациях. Запрещается вмешательство политических партий в учебный процесс образовательных учреждений.

По логике получается, что политические партии, принявшие участие в прямой политической агитации, направленную на учащихся, во время учебного процесса в школах, для «выборов» в «молодежный парламент», по мнению «Ники», грубейшим образом нарушают действующее законодательство. А также все избирательные комиссии, которые участвовали в организации этого процесса.

Надо полагать, школы и управление образования здесь подневольны, но это и с них не снимает ответственности за нарушение действующего законодательства. Вот такие «выборы» сделал вывод Андрей Антропов, руководитель клуба интеллектуальный игр «Ника».