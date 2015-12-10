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«Взрослый» нигилизм vs юношеского максимализма. В Нижнем Тагиле «послали» матом агитатора за кандидатов в Молодежный парламент (ФОТО)
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«Взрослый» нигилизм vs юношеского максимализма. В Нижнем Тагиле «послали» матом агитатора за кандидатов в Молодежный парламент (ФОТО)

10 декабря 2015, 15:00ПолитикаПавел Щербина
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