«Взрослый» нигилизм vs юношеского максимализма. В Нижнем Тагиле «послали» матом агитатора за кандидатов в Молодежный парламент (ФОТО)

Тагильчане, а пойдете ли вы завтра голосовать? TagilCity.ru напоминает о том, что принять участие в голосовании смогут тагильчане, достигшие возраста 14 лет и моложе 31 года. Избирательные участки завтра будут открыты с 10 до 16 часов. Список избирательных участков в Нижнем Тагиле составляет порядка 77 позиций - так что проголосовать тагильчанам тоже есть где.

Юные тагильчане, которые решили баллотироваться в Молодежный парламент, вероятно, хотят сделать жизнь в Нижнем Тагиле лучше. Многим юным тагильчанам небезразлична судьба их родного края.

Всего у нас 10 избирательных объединений выдвинуло свои списки. В зарегистрированных списках у нас 48 кандидатов на пять мандатов от города Нижний Тагил прокомментировала для TagilCity.ru председатель Тагилстроевской избирательной комиссии Наталья Антонова.

Может быть, они и хотят сделать жизнь лучше, но смогут ли? Ведь Молодёжный парламент – совещательный и консультативный орган при Законодательном Собрании Свердловской области, его властные полномочия очень узки.

Ни для кого не секрет, что политическая агитация - самая богатая на обещания. Политические агитаторы даже в столь юном возрасте не стесняются давать весьма смелые обещания. И многие тагильские пользователи соцсетей заметили появившуюся в последнее время агрессивную рекламу политических объединений в сообществах, посвящённых Нижнему Тагилу, его учебным заведениям, общественным движениям. Подобные призывы голосовать за тех или иных кандидатов поступали и в группу TagilCity.ru ВКонтакте.

Находясь вне политических пристрастий и убеждений, редакции TagilCity.ru не могла не обратить внимание инцидент, имеющий отношение к завтрашнему голосованию.

Один из агитаторов направил просьбу опубликовать информацию о кандидатах в сообщество, посвященном одному из ночных клубов Нижнего Тагила. На что администрация заведения ответила весьма своеобразно:

Конечно, к публикации была прикреплена известная песня одиозной группы «Ленинград» о депутатах и выборах. А обсуждающие соревновались в остроумии своих едких комментариев.

Конечно, кто-то с высоты своего жизненного опыта может говорить, что голосованием мы ничего не решаем, выборы не имеют смысла и жизнь - тлен. Но стоит ли «бить по рукам» молодым ребятам, которые решили повлиять на судьбу своего поколения путем работы в Молодежном парламенте?

Таким образом, возникло столкновение «взрослого» политического нигилизма и юношеского максимализма с щедрой порцией популизма и некоторой навязчивостью. Хочется верить, что нецензурный выпад администрации заведения юные кандидаты из Нижнего Тагила воспримут с юмором и это не отобьет у них желания улучшать родной город реальными делами, реализуя все предвыборные обещания.