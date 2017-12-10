-8
Свердловская область
Нижний Тагил
-8
день: -12
вечер: -11
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 59.28 - 0.01
EUR 69.64 - 0.29
Новости Нижнего Тагила

Свердловская область названа третьим по значимости регионом страны

10 декабря 2017, 12:30Добавить новость
Екатеринбург,Свердловская область,средний урал,ЭКСПО-2025,возможности,рост,развитие,международный

Свердловская область была названа третьим регионом России по своей значимости.

Было отмечено, что Урал является территорией больших возможностей и точкой роста для России, так как социально-экономические параметры Свердловской области укрепляют свои позиции.

Большое количество международных и всероссийских мероприятий ждет в 2018 году регион. На территории Свердловской области пройдут матчи ЧМ-2018, выставка Иннопром, 100-летие гибели царской семьи и другие значимые события.

Также Екатеринбург принимает участие в конкурсе на проведение ЭКСПО-2018, конкурируя с другими мировыми столицами и городами, чем снова привлечет к себе внимание. Результаты выбора объявят в ноябре 2018 года, сообщает Mосковский Kомсомолец.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Архитекторы Екатеринбурга будут соревноваться за ЭКСПО-парк
21 ноября, 14:55
0 0
Промо-ролик Екатеринбурга для «Экспо-2025» вызвал слёзы у зрителей (ВИДЕО)
16 ноября, 06:35
3 1
10 свердловчан получили «Орден святой Екатерины»
сегодня, 13:00
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 35
Подписаться на новости