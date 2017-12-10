Свердловская область названа третьим по значимости регионом страны

Свердловская область была названа третьим регионом России по своей значимости.

Было отмечено, что Урал является территорией больших возможностей и точкой роста для России, так как социально-экономические параметры Свердловской области укрепляют свои позиции.



Большое количество международных и всероссийских мероприятий ждет в 2018 году регион. На территории Свердловской области пройдут матчи ЧМ-2018, выставка Иннопром, 100-летие гибели царской семьи и другие значимые события.



Также Екатеринбург принимает участие в конкурсе на проведение ЭКСПО-2018, конкурируя с другими мировыми столицами и городами, чем снова привлечет к себе внимание. Результаты выбора объявят в ноябре 2018 года, сообщает Mосковский Kомсомолец.