Осталась без работы? Губернатор Свердловской области ликвидировал департамент Глацких
Сегодня, 14:04ПолитикаФото: сайт президента России
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Губернатор Свердловской области подписал указ, согласно которому департамент молодежной политики под руководством чиновницы «государство не просило вас рожать» Ольга Глацких, будет ликвидирован.
В документе говориться о том, что на базе областного министерства общего и профессионального образования и департамента молодежной политики будет создан новый исполнительный орган – министерство образования и молодежной политики Свердловской области.
На официальном уровне такое решение объясняется «повышением эффективности деятельности государственных органов», сообщает «Комсомольская правда – Урал».
Напомним, что недавно Ольга Глацких заявила, что не намерена покидать свой пост.
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