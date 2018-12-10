Пир во время чумы: КПРФ выступит против повышения зарплат администрации Екатеринбурга

Глава фракции подчеркнул, что при кризисе и обнищании жителей, данные нововведения в заработной плате администрации выглядят «как пир во время чумы».

В городской думе уральской столицы фракция КПРФ является 3-й по числу участников. Она включает в себя шесть человек, всего в гордуме тридцать шесть депутатов, информирует Znak.com.