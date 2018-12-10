Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Пир во время чумы: КПРФ выступит против повышения зарплат администрации Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
7zxn2o wzm

Пир во время чумы: КПРФ выступит против повышения зарплат администрации Екатеринбурга

Сегодня, 19:18ПолитикаФото: Александр Ивачев/vk.com/ivachyov
Читайте
также
Соблазнительные миллионы, здоровые очереди и чудеса: итоги недели в Нижнем Тагиле
Рейтинг предприятий АПК Свердловской области: 53 млрд выручки при нарушениях, штрафах
Лишь превышение полномочий: полицейские из Нижнего Тагила не виновны в смерти Головко
Читайте также
Cиндром профессионального эмоционального выгорания: как его предупредить
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина