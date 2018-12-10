Пир во время чумы: КПРФ выступит против повышения зарплат администрации Екатеринбурга
Сегодня, 19:18ПолитикаФото: Александр Ивачев/vk.com/ivachyov
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Представители КПРФ в гордуме не планируют голосовать за повышение заработной платы администрации и главе Екатеринбурга Александру Высокинскому. Александр Ивачев, который является лидером свердловской партии, сообщил об этом в соцсетях.
Сюжеты: Екатеринбург
Глава фракции подчеркнул, что при кризисе и обнищании жителей, данные нововведения в заработной плате администрации выглядят «как пир во время чумы».
В городской думе уральской столицы фракция КПРФ является 3-й по числу участников. Она включает в себя шесть человек, всего в гордуме тридцать шесть депутатов, информирует Znak.com.
Напомним, что увеличение зарплаты главе столицы Урала Александру Высокинскому планируется на 280%. Общая сумма расходов главы будет более шести млн рублей в год. Помимо изменений зарплаты мэра, пересмотрят премиальную составляющую окладов заместителя главы и других представителей администрации Екатеринбурга.
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