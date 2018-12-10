Реформа мэрии: новые должности и департаменты появятся в администрации Екатеринбурга

Изменения произведут в гордуме уральской столицы 25 декабря. В планах правительства - переквалификация должности Анатолия Гагарина на «замглавы по вопросам внутренней информполитики», появятся 2 новых департамента информполитики и внутренней политики.

10 декабря Анатолий Гагарин уже приступил к осуществлению новых должностных обязанностей. Его работа подразумевает решение вопросов внутренней информационной политики. Гагарин встретился в неформальной обстановке с представителями СМИ.

Бывший зам по организации значимых общероссийских и международных событий получит в распоряжение два новых департамента. Создание структурных подразделений планируется путем изменения информационно-аналитического департамента.

Как пишет Znak.com, куратором внутренней политики будет назначен Алексей Редин, а политдепартамента – Ольга Котлярова.

Управление по спорту, физкультуре и туризму, исходя из нового наименования, больше не будет включать туризм. Отдел кадров и комитет связи станут называться департаментами кадровой политики и информатизации. Комитет по внешним связям переквалифицируют в «управление по развитию внешних экономических связей». Претерпит изменение и бухгалтерско-финансовый отдел, он станет «финансово-бухгалтерским управлением». Организационно-технический комитет будет включать в себя отдел протокола.