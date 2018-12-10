Реформа мэрии: новые должности и департаменты появятся в администрации Екатеринбурга
Александр Высокинский официально внес на рассмотрение в гордуму новую структуру администрации Екатеринбурга. Планируется появление новой должности замглавы департамента внутренней и информационной политики, а также переименование комитетов и отделов.
Изменения произведут в гордуме уральской столицы 25 декабря. В планах правительства - переквалификация должности Анатолия Гагарина на «замглавы по вопросам внутренней информполитики», появятся 2 новых департамента информполитики и внутренней политики.
10 декабря Анатолий Гагарин уже приступил к осуществлению новых должностных обязанностей. Его работа подразумевает решение вопросов внутренней информационной политики. Гагарин встретился в неформальной обстановке с представителями СМИ.
Бывший зам по организации значимых общероссийских и международных событий получит в распоряжение два новых департамента. Создание структурных подразделений планируется путем изменения информационно-аналитического департамента.
Как пишет Znak.com, куратором внутренней политики будет назначен Алексей Редин, а политдепартамента – Ольга Котлярова.
Управление по спорту, физкультуре и туризму, исходя из нового наименования, больше не будет включать туризм. Отдел кадров и комитет связи станут называться департаментами кадровой политики и информатизации. Комитет по внешним связям переквалифицируют в «управление по развитию внешних экономических связей». Претерпит изменение и бухгалтерско-финансовый отдел, он станет «финансово-бухгалтерским управлением». Организационно-технический комитет будет включать в себя отдел протокола.
Изменения не отразятся на бюджете, так как из структуры гордумы исключат комитет по организации значимых общероссийских и международных мероприятия; отдел, координирующий работы по профилактике и борьбе с наркоманией, а также производства потребительских товаров и малого предпринимательства.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости