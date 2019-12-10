Экс-депутат из Свердловской области назначен врио главы Оренбурга
Сегодня, 10:14ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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9 декабря глава Оренбурга Дмитрий Кулагин провел последнее совещание в качестве мэра, он сообщил о сложении полномочий. Временно исполнять его обязанности будет первый заместитель Владимир Ильиных, сообщает 56orb.ru.
Последнее совещание мэра проходило за закрытыми дверями, без прессы. Причины, по которым глава города подал в отставку, не уточняются.
Его заместитель Владимир Ильиных — уроженец Североуральска Свердловской области, как и нынешний губернатор Оренбуржья Денис Паслер. Ранее Паслер рассказал, что намерен приглашать на работу перспективные кадры из Свердловской области. В региональном правительстве на высоких постах работают уже несколько свердловчан.
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