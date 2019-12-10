Экс-депутат из Свердловской области назначен врио главы Оренбурга

Последнее совещание мэра проходило за закрытыми дверями, без прессы. Причины, по которым глава города подал в отставку, не уточняются.

Его заместитель Владимир Ильиных — уроженец Североуральска Свердловской области, как и нынешний губернатор Оренбуржья Денис Паслер. Ранее Паслер рассказал, что намерен приглашать на работу перспективные кадры из Свердловской области. В региональном правительстве на высоких постах работают уже несколько свердловчан.