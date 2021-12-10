Новый глава Ревды избран в Свердловской области

В свердловском городе Ревда 10 декабря состоялось заседание городской думы. На нем был выбран новый глава. Им стала Татьяна Клепикова.

Ранее она была заместителем администрации по вопросам экономики. Кандидатуру Татьяны одобрили 11 депутатов. Прямую трансляцию вело информационное агентство «Ревда-Инфо». Отмечается, что всего было четверо желающих занять данную должность: замглавы города Татьяна Клепикова, владелец ЕТК Алексей Тихомиров, директор «Уралгазниксер АГЗС Ревда» Антон Золиндиректор и директор управления городским хозяйством Андрей Фалько и. Напомним, ранее СМИ писали о конфликте, который случился между губернатором Евгением Куйвашевым и бывшим мэром Ревды Ириной Тейшевой. На совещании после выборов в Законодательное собрание и Государственную думу губернатор резко высказал претензии Тейшевой. Мэр Ревды планирует уйти в отставку

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