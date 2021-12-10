Новый глава Ревды избран в Свердловской области

Ранее она была заместителем администрации по вопросам экономики. Кандидатуру Татьяны одобрили 11 депутатов. Прямую трансляцию вело информационное агентство «Ревда-Инфо».
Отмечается, что всего было четверо желающих занять данную должность: замглавы города Татьяна Клепикова, владелец ЕТК Алексей Тихомиров, директор «Уралгазниксер АГЗС Ревда» Антон Золиндиректор и директор управления городским хозяйством Андрей Фалько и.
Напомним, ранее СМИ писали о конфликте, который случился между губернатором Евгением Куйвашевым и бывшим мэром Ревды Ириной Тейшевой. На совещании после выборов в Законодательное собрание и Государственную думу губернатор резко высказал претензии Тейшевой.