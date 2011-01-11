Тагилстроевский избирком сформирован на новый срок

Всего в составе комиссии – 10 членов комиссии с правом решающего голоса. 5 человек выдвинуты политическими партиями, 4 человека –избирательной комиссией предыдущего состава, 1 человек – Нижнетагильской городской Думой. Председателем комиссии назначена Наталья Антонова, возглавляющая Тагилстроевскую ТИК с 2004 года. На первом организационном заседании нового состава были распределены обязанности между членами комиссии.