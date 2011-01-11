Тагилстроевский избирком сформирован на новый срок
11 января 2011, 17:23ПолитикаАнка
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Состоялось первое организационное заседание Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии, сформированной на новый срок полномочий.
Всего в составе комиссии – 10 членов комиссии с правом решающего голоса. 5 человек выдвинуты политическими партиями, 4 человека –избирательной комиссией предыдущего состава, 1 человек – Нижнетагильской городской Думой. Председателем комиссии назначена Наталья Антонова, возглавляющая Тагилстроевскую ТИК с 2004 года. На первом организационном заседании нового состава были распределены обязанности между членами комиссии.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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