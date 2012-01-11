На митинге в поддержку Путина Светлаков напомнит, что «Тагил рулит»

Как сообщает «URA.Ru», члены комитета в поддержку кандидата в президентыРФ Владимира Путина, организованного на «Уралвагонзаводе», началипоездки по предприятиям Свердловской области, рассказывая коллегам освоей инициативе. До конца недели пройдут встречи с коллективамиБогословского алюминиевого завода, Уралхиммаша, Серовского заводаферросплавов, СУМЗа, Уралмаша, Северского трубного завода, Уральскогоэлектрохимического комбината и других. Вчера состоялись встречи на Серовском метзаводе, Первоуральскомновотрубном заводе, машиностроительном заводе им. Калинина,«Уралэлектромеди», НТМК.

Финалом этой поездки (утверждается, что все представители трудовогоколлектива взяли отпуск без содержания) станет митинг рабочих 28 январяна привокзальной площади Екатеринбурга. В нем планируется участиесолиста группы «Любэ» Николая Расторгуева, певца Александра Новикова.

Есть предложение пригласить на митинг юмориста Сергея Светлакова, известного фразой «Тагил рулит!» из скетч-шоу «Наша Russia». Организаторы митинга планируют, что рабочие из Нижнего Тагила приедут на акцию в Екатеринбург на танкепроизводства Уралвагонзавода.