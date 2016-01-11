Евгений Куйвашев утвердил Концепцию реализации государственной национальной политики до 2025 года

Мы по праву гордимся тем, что Свердловская область справедливо признана одним из тех регионов России, которые наиболее эффективно и успешно проводят национальную политику. Приоритетом нашей последовательной и системной работы является создание равных возможностей и условий для развития всех народов, их духовной культуры, национальных обычаев и традиций, упрочение культуры толерантности и взаимоуважения отметил губернатор.

Глава региона поручил областному правительству разработать и принять план мероприятий по реализации Стратегии в 2016-2018 годах. Мониторинг выполнения плана, а также сбор и анализ информации возложен на Департамент по местному самоуправлению и межнациональным отношениям правительства. Ежегодно информация о полученных результатах работы будет предоставляться лично губернатору.

Органам местного самоуправления рекомендовано руководствоваться положениями Концепции при осуществлении деятельности в сфере межнациональных отношений.

Контроль над исполнением распоряжения возложен на председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера.