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Евгений Куйвашев утвердил Концепцию реализации государственной национальной политики до 2025 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Евгений Куйвашев утвердил Концепцию реализации государственной национальной политики до 2025 года

11 января 2016, 12:25ПолитикаMaurice
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