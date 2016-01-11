Евгений Куйвашев утвердил Концепцию реализации государственной национальной политики до 2025 года
Губернатор Евгений Куйвашев своим распоряжением утвердил Концепцию реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Свердловской области до 2025 года. Это позволит скоординировать деятельность органов госвласти и органов местного самоуправления в сфере реализации Стратегии государственной нацполитики РФ.
Мы по праву гордимся тем, что Свердловская область справедливо признана одним из тех регионов России, которые наиболее эффективно и успешно проводят национальную политику. Приоритетом нашей последовательной и системной работы является создание равных возможностей и условий для развития всех народов, их духовной культуры, национальных обычаев и традиций, упрочение культуры толерантности и взаимоуважения отметил губернатор.
Глава региона поручил областному правительству разработать и принять план мероприятий по реализации Стратегии в 2016-2018 годах. Мониторинг выполнения плана, а также сбор и анализ информации возложен на Департамент по местному самоуправлению и межнациональным отношениям правительства. Ежегодно информация о полученных результатах работы будет предоставляться лично губернатору.
Органам местного самоуправления рекомендовано руководствоваться положениями Концепции при осуществлении деятельности в сфере межнациональных отношений.
Контроль над исполнением распоряжения возложен на председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера.
Напомним, что Средний Урал является одним из самых многонациональных регионов страны. Здесь проживают представители 160 национальностей 20 мировых конфессий. Поэтому вопросам укрепления межнационального мира и согласия, гармонизации взаимоотношений между народами и этносами уделяется особое внимание.