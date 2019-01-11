«Создан прецедент»: депутат гордумы пожаловался в прокуратуру на мэра Екатеринбурга
Депутат екатеринбургской городской думы Дмитрий Сергин обратился в прокуратуру с просьбой обязать Александра Высокинского удовлетворить его запрос о массовых увольнениях в ЕМУП «Спецавтобаза» и МУП «Водоканал».
Депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрин Сергин 10 декабря 2018 года направил запрос мэру города Александру Высокинскому, в котором просил объяснить массовые увольнения руководителей ЕМУП «Спецавтобаза» и МУП «Водоканал».
Прошло 30 дней, положенных для ответа, но его нет. Вообще говоря, создан прецедент. Никогда ранее администрация не позволяла себе игнорировать обращения депутатов. Вынужден был сделать этот шаг,написал чиновник на своей страниц е в facebook.
Не получив ответа в течение полагающихся 30 дней Сергин направил в прокуратуру заявление с просьбой принять меры прокурорского реагирования в связи с нарушением законодательства РФ. Ответа из надзорного ведомства депутат пока не получил, сообщает «Комсомольская правда».
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