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«Создан прецедент»: депутат гордумы пожаловался в прокуратуру на мэра Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Создан прецедент»: депутат гордумы пожаловался в прокуратуру на мэра Екатеринбурга

Сегодня, 13:46ПолитикаФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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