Политолог рассказал «Новым известиям» об увеличении доверия к власти в 2019 году

По мнению Мартынова, на протяжении прошлого года сохранялся тренд увеличения доверия к власти, несмотря на протесты, связанные с выборами в Мосгордуму. Политические итоги года скорее положительные, чем отрицательные. Политолог ссылается на то, что единый день голосования прошел без последующих перевыборов, хотя прогнозировали чуть ли не восемь вторых туров. И это тоже свидетельствует о проявленном доверии к партии власти.

Хотя в ряде регионов были достаточно сложные избирательные кампании, все кандидаты, номинированные от президента на губернаторских выборах, победили уже в первом туре, говорит Мартынов.

Касаемо внешней политики Алексей Мартынов также считает, что этот курс поддерживался россиянами на протяжении года. Россия достойно выглядит на внешнеполитической арене и это не может не нравиться гражданам.

Конечно, есть определённые разочарования, связанные с упущенными возможностями нормализации ситуации на Украине в связи со сменой власти в этом году. Новый президент Зеленский, новый парламент, с которыми связывали определённые надежды, поясняет Мартынов.