ЦИК Абхазии назначит повторные выборы президента

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В Абхазии суд признал состоявшиеся в сентябре 2019 года выборы президента недействительными, до 13 января будет названа дата перевыборов, пишет РИА «Новости».
11 января депутаты парламента и бывший кандидат в президенты Алхас Квициния вручили решение суда главе ЦИК Тамазу Гогии. После встречи Квициния заявил, что дата новых выборов будет назначена до 13 января.
9 января оппозиционеры выломали двери в администрации президента республики, требуя признать прошедшие выборы недействительными. Действующий президент Рауль Хаджимба тогда заявил, что не собирается отказываться от поста главы республики и сообщил о том, что силовые структуры переведены на усиленный режим в связи со сложившейся ситуацией.
Парламент предложил президенту уйти в отставку.
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