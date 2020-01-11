ЦИК Абхазии назначит повторные выборы президента

11 января депутаты парламента и бывший кандидат в президенты Алхас Квициния вручили решение суда главе ЦИК Тамазу Гогии. После встречи Квициния заявил, что дата новых выборов будет назначена до 13 января.

9 января оппозиционеры выломали двери в администрации президента республики, требуя признать прошедшие выборы недействительными. Действующий президент Рауль Хаджимба тогда заявил, что не собирается отказываться от поста главы республики и сообщил о том, что силовые структуры переведены на усиленный режим в связи со сложившейся ситуацией.