В Екатеринбурге начался прием заявок на должность мэра

В Екатеринбурге стартовала компания по выборам главы города.

В городской думе сообщили, что уже появилась первая заявка. Процесс приема заявок продлится до 22 января. Документы принимаются ежедневно с 9.00 до 17.00. Принять участие имеет любой гражданин РФ в возрасте от 21 года и не имеющий ограничений согласно закону № 67-ФЗ (Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления на день проведения конкурса). Комиссии конкурса еще не назначен председатель. Его назначат на первом заседании, которое пройдет 26 января, передает E1 слова председателя изберкома Екатеринбурга Вадима Антошина. В состав членов комиссии по выбору главы Екатеринбурга включены: Виктор Тестов, заместитель председателя городской думы Екатеринбурга;

Вадим Антошин, председатель горизбиркома;

Александр Косинцев, заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области;

Вадим Дубичев, первый заместитель руководителя аппарата губернатора Свердловской области и правительства;

Игорь Ромшин, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства;

Валерий Чайников, заместитель губернатор Свердловской области Евгения Куйвашева. Глава города избирается в два этапа. На первом проверяют документы, наличие судимости. На втором этапе кандидаты представляют комиссии свои программы. Мэр избирается на пять лет. Отбор кандидатов на должность главы столицы Урала начнется 1 февряля 2021 года. Куйвашев возложил на Высокинского обязанности первого замгубернатора Напомним, 23 декабря 2020 года губернатор Свердловской области назначил экс-главу Екатеринбурга Александра Высокинского исполняющим обязанности своего первого заместителя. ВРИО столицы Урала назначен замгубернатора Алексей Орлов.

Related news: Евгений Куйвашев выступил против возвращения прямых выборов мэров

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter