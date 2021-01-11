В Екатеринбурге начался прием заявок на должность мэра

Процесс приема заявок продлится до 22 января. Документы принимаются ежедневно с 9.00 до 17.00. Принять участие имеет любой гражданин РФ в возрасте от 21 года и не имеющий ограничений согласно закону № 67-ФЗ (Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления на день проведения конкурса).