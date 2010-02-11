«Электронное правительство» должно появиться к 2013 году
11 февраля 2010, 16:23ПолитикаArtem
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Об этом сообщила глава пока еще формирующегося министерства информационных технологий и связи Свердловской области Ирина Богданович.
В этом году планируют завершить первый этап работы по созданию такого правительства. А в целом в ходе реализации проекта заработает механизм оказания госуслуг в электронной форме, а также их реестр, который включат в общероссийский. С помощью портала можно будет сделать запрос, узнать, куда обратиться для решения проблемы, и "скачать" необходимые копии документов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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