Мишарин начал войну с необоснованными тарифами на услуги ЖКХ

Вопрос необоснованно завышенных тарифов был поднят на совещании губернатора Александра Мишарина с мэрами. Зачастую муниципальные предприятия ЖКХ дробятся на много мелких компаний, что приводит к необоснованному росту тарифов для населения на десятки процентов. Создание единого центра услуг ЖКХ позволит убрать ненужных посредников, объективно оценить расходы на содержание сетей и эффективно планировать средства на модернизацию ЖКХ, считает Мишарин. В итоге, по его словам, на 20% могут быть снижены затраты на услуги ЖКХ и на 20% - их себестоимость. Как рассказал губернатор, в сфере ЖКХ в Свердловской области работает 1,5 тысячи организаций с суммарным годовым оборотом в 114 миллиардов рублей. «Это большие деньги. И не иметь сегодня единой системы управления и учета нельзя. Это ведет к огромным потерям», - отметил он. Александр Мишарин поручил разработать проект такого центра и внедрить его к следующему отопительному сезону.