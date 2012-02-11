Нижнему Тагилу нужен новый мэр!

Каковы истинные причины своеобразного «отречения» от трона руководителя исполнительной власти второго по величине города в Свердловской области, можно только догадываться. За четыре неполных года деятельности Валентины Исаевой на посту мэра Нижнего Тагила слухи о ее отставке возникали неоднократно, и всякий раз не находили подтверждения.

Впрочем, поводов для критики пока еще действующей градоначальницы то же было предостаточно. Валентина Исаева в целях экономии небогатого городского бюджета своими решениями приостановила выполнение ряда долгосрочных муниципальных программ по социальной поддержке населения, в том числе была ликвидирована инициированная в свое время прежним мэром Нижнего Тагила Николаем Диденко система выплат местных надбавок к зарплатам работникам бюджетной сферы.

По решению Исаевой были почти полностью отменены и разовые выплаты премий от мифического Аиста семьям за рождение второго и последующего детей, а также льготы на проезд в городском транспорте для пожилых людей, школьников, студенческой молодежи. Претерпел изменения и кадровый состав мэрии – за три с небольшим года в руководстве муниципалитета сменились до 40% сотрудников разного ранга.

В 2010 году в Нижнем Тагиле появилось общественное движение «Чистый город», учредителями которого стали менеджеры Уралвагонзавода во главе с исполнительным директором предприятия Владимиром Рощупкиным. Активисты движения очень скоро забыли о своих обещаниях сделать город лучше силами общественности, иоткрыто занялись критикой деятельности исполнительной власти города.

А в преддверии выборов депутатов городской думы, которые состоятся 4 марта, главу и ее команду подвергли критике все политические лидеры местных отделений парламентских партий России. Так, например, в начале февраля в городе по инициативе КПРФ состоялсяочередной митинг «За честные выборы», где главным агитационным лозунгом былкрасноречивый транспарант«За Нижний Тагил без Исаевой».За несколько дней до этого секретарь нижнетагильской партячейки «Единой России» на очередном заседании местного политсовета Александр Маслов заявил, что надо бороться с административным произволом и требовать отставки утративших доверие чиновников Нижнего Тагила.

Стоит уточнить до этого лидер тагильских «медведей» старался согласовывать все важные политические решения местного значения с мэром города, а сама В.Исаева по просьбе Масловапостоянно занимала почетное место в президиуме политсовета на каждом заседании. Как считают городские аналитики, для Александра Маслова, который сегодня баллотируется кандидатом в депутаты гордумы, такие неординарные политическиезаявления – вынужденная мера. Ведь чтобы наверняка привлечь внимание избирателей в период выборной кампании лучше дистанцироваться от исполнительной власти.

По словам В.Исаевой, вопреки всем слухам и домыслам, она изначально не планировала себе работу мэром на два срока. «Первую неделю после избрания на должность главы города я была просто в шоке. Появилась масса проблем, требующих немедленного решения, люди сотнями записывались на прием. А между тем и Россия, и наш город уже стояли на пороге кризиса», - вспоминаетИсаева, - «Да, приходилось принимать непопулярные решения, но другого выхода не было».

А уже в 2009 году новое руководство УВЗ вынуждено было отправить в длительные и почти неоплачиваемые отпуска тысячи своих рабочих и служащих. Бюджет города потерял на этом свыше 600 миллионов рублей. В режиме сокращенной рабочей недели работали и другие промышленные предприятия Нижнего Тагила.В итоге, если на конец 2008 года кредиторская задолженность муниципалитета составляла 112 миллионов рублей, то в 2010-м это же показатель вырос почти в три раза. Кризисные последствиягороду удалось преодолеть только в прошлом году, точнее -вернуться к уровню 2008 года.

«Мне не стыдно за то, что сделано. Нам удалось достроить перинатальный центр, благодаря участию в различных федеральных и областных программах – переселить 500 семей из ветхих домов, отремонтировать 30% жилфонда, театр кукол… А сколько пришлось решать проблемна присоединенных к городу сельскихтерриториях. Денег, кстати, на их содержание до сих пор нет. Конечно, что-то и не удалось сделать. Я-то ведь хотела больше!

И сегодня я хочу извиниться за это перед людьми, которые, наверное, хотя и не все, считают, что я не оправдала их надежд. Время было такое. Но я категорически против политики «расстреливания» мэров. Я не приемлю принцип – для победы все методы хороши. Что позволяет делать имеющиеся в бюджетеденьги, то и делаем. А попробуйте работать без денег. Так ведь уже было:на фоне протестных волнений ушел прежний мэр, хотя и он много сделал для городаза время своей работы» - невольно подвела итоги свой деятельности Валентина Исаева.

Глава города заявила, что не собирается покидать свой пост до истечения срока официальных полномочий, ибо для этого, как считает она сама, нет никаких оснований и причин. При этом Валентина Исаева готова передать бразды правленияновому мэру, которого в октябре выберут тагильчане. Вопрос журналистов о возможных преемниках остался без конкретного ответа. Мэр считает, что достойные люди на этот пост вгороде есть, но называть их имена пока не следует.

А между тем, уверяют местные наблюдатели, такие амбициозные устремления есть и у вице-премьера областного правительства Алексея Багарякова, и ууправляющего Горнозаводским округом Михаила Ершова, идаже у депутата гордумы Александра Маслова. Вопрос о выдвижении кандидатов на пост нижнетагильского мэра станет актуальным несколько позже, после выборов нового состава городской думы, считает один из политологов – доктор политических наук Сергей Мошкин.