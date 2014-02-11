Завтра в Нижний Тагил приедет губернатор Евгений Куйвашев – на кону финансирование города

Главная цель в следующем – состоится заседание президиума Правительства области по вопросу «Об итогах выполнения в 2013 году и ходе реализации в 2014 году региональной комплексной программы «Комплексное развитие города Нижний Тагил» на 2013-2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.06.2013 №766-ПП.

Таким образом, от того, как пройдет встреча, во многом зависит и финансирование города областью в 2014 году. Напомним, на прошлой неделе глава Нижнего Тагила Сергей Носов ездил в Екатеринбург, где презентовал Денису Паслеру (председателю правительства) ряд идей и предложений по дальнейшему развитию городу. Однако, к удивлению тагильчан, Паслер заявил, что подход Носова неконструктивен, при этом назвал проекты «Тагильский трамвай» и «Безопасный город» коммерческими. В итоге на них он посоветовал искать деньги вне бюджета, а вместо заявленных 5,1 миллиардов предложил городу 1,3 миллиарда рублей.