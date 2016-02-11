Городам Урала на «Лыжне России» рекомендовали провести митинги в поддержку губернатора. Нижний Тагил вне списка (ФОТО)

Документ адресован непосредственно главам муниципалитетов. Он рекомендует им подготовить для участников митинга плакаты с надписями, сделанными от руки.

На документе нет никаких подписей или печатей, поэтому отправителя нельзя идентифицировать. Впрочем, содержание указывает на аппарат губернатора области. Соблюдение этих рекомендаций должно, по идее, продемонстрировать народную поддержку губернатора Евгения Куйвашева.

Примечательно, что в документе указываются как знаковые, так и проблемные территории. Нижний Тагил не относят ни к одной из них. Редакция TagilCity.ru обратилась к начальнику управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила с вопросом, приходила ли подобная бумага в наш город.

Я первый раз такое слышу. Подобных бумаг я не видел сказал Дмитрий Язовских.

В пресс-службе Администрации также говорят, что не получали такой бумаги:

Мы эту информацию тоже вчера видели, там наш город не называется. Мы ничего такого не получали сообщили журналисту TagilCity.ru.

Учитывая противостояние Сергея Носова и Евгения Куйвашева, логично предположить, что в Екатеринбурге наш город сразу вычеркнули из списка адресатов, отнеся его даже не к проблемным, а скорее к «мятежным». После недавнего избрания Сергея Носова в Высший совет «Единой России», перед мэром открылся путь на губернаторские выборы, поэтому он бы вряд ли стал проводить мероприятия, направленные на поддержку конкурента.

Немного позже бывший заместитель полпреда президента в УрФО Андрей Колядин опубликовал в интернете ещё один документ. В нем указан список лозунгов для проведения митинга. Жители Нижнего Тагила могут ознакомиться с ним самостоятельно.

Это фейк или суровая реальность бытия? - обращается он к уральским чиновникам.