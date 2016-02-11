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Городам Урала на «Лыжне России» рекомендовали провести митинги в поддержку губернатора. Нижний Тагил вне списка (ФОТО)
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Городам Урала на «Лыжне России» рекомендовали провести митинги в поддержку губернатора. Нижний Тагил вне списка (ФОТО)

11 февраля 2016, 15:25ПолитикаДенис Таратонов
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