Депутаты Екатеринбурга расширили полномочия спикера гордумы

Сегодня депутаты внесли изменения в регламент представительного органа. Спикер думы вместе со своим замом будет иметь решающий голос на заседаниях профильных комиссий.

Поправки в регламент попросил внести депутат Константин Киселев, поясняя, что подобная практика работает в других гордумах России.