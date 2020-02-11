Депутаты Екатеринбурга расширили полномочия спикера гордумы
Сегодня, 21:18ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Председателя гордумы Екатеринбурга Игоря Володина наделили правом собирать заседания комиссий, участвовать вместе со своим замом Виктором Тестовым в их работе и голосовать, пишут ЕАН.
Сюжеты: Екатеринбург
Сегодня депутаты внесли изменения в регламент представительного органа. Спикер думы вместе со своим замом будет иметь решающий голос на заседаниях профильных комиссий.
Поправки в регламент попросил внести депутат Константин Киселев, поясняя, что подобная практика работает в других гордумах России.
Осенью 2018 года депутаты договорились, что не будет предложений «с голоса» и что ключевыми рабочими органами думы станут ее комиссии. Как пишет издание, предложение Киселева нарушает обе эти договоренности.
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