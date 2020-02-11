«Единая Россия» внесла в Думу законопроект о продлении действия программы маткапитала

Как сообщили в партии, программа была доработана, чтобы соответствовать тезисам, озвученным президентом России в послании к Федеральному Собранию. Предложенные изменения уже обсудили на правительственной встрече Михаил Мишустин, Андрей Турчак и Сергей Неверов.

Кроме продления программы, предложен еще ряд изменений. Так, воспользоваться ей смогут семьи, в которых с 1 января этого года появился первый ребенок (рожденный или усыновленный). В этом случае выплачивается 466 617 рублей. 616 617 рублей семья получит за рождение (усыновление) второго и последующих детей.

Отмечается, что в поправках есть пункт об ускорении выдачи сертификата на маткапитал. Новая редакция отводит на процедуру 15 дней с даты приема заявления, а не месяц, как в настоящее время, сообщает сайт er.ru.

Единороссы считают, что расширение и улучшение программы маткапитала помогут улучшить материальное положение семьям с детьми, а в перспективе поправить ситуацию с рождаемостью в России. Именно об этом говорил президент на встрече с Федеральным Собранием.

«Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет. После принятия закона «Единая Россия» будет помогать с его применением людям на местах», – заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Партийную инициативу поддержали на периферии. Более того, в некоторых регионах уже делаются конкретные шаги в данном направлении. Вот как прокомментировал расширение программы маткапитала секретарь Свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий.

«В Свердловской области уже несколько лет действует программа по выплате областного материнского капитала, который выплачивается при рождении третьего и последующих детей. Депутаты Заксобрания региона ежегодно его индексируют, принимая соответствующий областной закон», – сообщил Шептий.

Также он отметил, что в большинстве случаев маткапитал используется для улучшения условий проживания. Однако в Свердловской области регулярно добавляются новые направления применения этих средств. По мнению Виктора Шептия, этот опыт может пригодиться и в других регионах.