Сын депутата Андрея Альшевских устроился на работу в администрацию Екатеринбурга

На официальном портале мэрии указано, что Александр Андреевич Альшевских назначен ведущим специалистом отдела правового и экономического обеспечения в комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети.

Как сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу администрации Екатеринбурга, Алексаедр Альшевских получил эту должность по итогам конкурса. Там отметили, что «это одна из первых ступенек в карьерной лестнице чиновника».