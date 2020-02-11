Сын депутата Андрея Альшевских устроился на работу в администрацию Екатеринбурга
Сегодня, 19:36ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Сын депутата Госдумы Андрея Альшевских устроился на работу в администрацию Екатеринбурга, сообщает «Коммерсантъ».
Сюжеты: Екатеринбург
На официальном портале мэрии указано, что Александр Андреевич Альшевских назначен ведущим специалистом отдела правового и экономического обеспечения в комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети.
Как сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу администрации Екатеринбурга, Алексаедр Альшевских получил эту должность по итогам конкурса. Там отметили, что «это одна из первых ступенек в карьерной лестнице чиновника».
Ранее сообщалось, что старший брат депутата Андрея Альшевских Владимир, был арестован. Его подозревают в краже средств из банковских ячеек.
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