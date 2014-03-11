Крым не будет создавать силовые структуры после присоединения
Автономная республика Крым не будет создавать силовые структуры после присоединения к России. Об этом заявил спикер Верховного совета Крыма Владимир Константинов.
Новости Крыма сегодня
Крым не собирается создавать силовые структуры после вхождения в состав РФ. Спикер Верховного совета Крыма Владимир Константинов считает, что аналоги ведомств на территории России есть, поэтому в этом нет необходимости.
Крым выходит из состава Украины
Стоит отметить, что парламент Крыма в минувший четверг, 6 марта, проголосовал за вхождение республики в состав РФ и за проведение референдума на территории Автономной Республики Крым. Народное голосование – референдум – перенесли с 30 на 16 марта.
Ситуация в Крыму
Тем временем автономия строит планы на будущее. Власти Крыма уже провели выездные переговоры в Москве, где им пообещали 40 миллиардов финансовой поддержки. А также Кремль заявил, что после вхождения Крыма в состав России бюджет автономии увеличится в 2 раза. Правительство полуострова также уверено, что в случае вступления в состав РФ статус парламентской республики будет сохранен.
Ситуация на Украине сейчас
Ситуация в Украине тем временем с приближением 16 марта накаляется все больше. Вчера, 10 марта, Яценюк провел переговоры с президентом США Бараком Обамой по вопросу целостности Украины.
Тем временем Киев продолжает блокировать счета госказначейства Крыма. Накануне также были запрещены все поезда сообщением до полуострова. В СМИ поступила информация о том, что украинские войска движутся в Крым. Однако официального подтверждения данной информации нет. Но то, что украинская армия теряет контроль над аэродромами в Крыму – это уже известный факт.
Ситуация в Крыму: последние новости
Тем временем отношения России с Западом из-за ситуации в Украине продолжают накаляться все больше. Все меры Евросоюза давления на страну не дают результата. Президент России Владимир Путин: решение использовать войска в Крыму будет легитимным. Политик уверен в своих намерениях. Больше того, он понимает, что экономическая война с Россией обернется для запада убытками.