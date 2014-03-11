Владислав Пинаев: «Решение проблем горожан – это и есть решение вопросов, связанных с моей работой»

Сергей Носов отметил, что Владислав Юрьевич, будучи лучшим министром 2012 года, принял предложение тагильского главы, чему сам Сергей Константинович оказал чрезвычайно рад.

Нижний Тагил как одна из главных составляющих Свердловской области должен быть прикрыт хорошей управленческой работой заявил Глава.

Далее сам Владислав Юрьевич во вступительном слове отметил, что и он был рад предложению, который Сергей Константинович сделал. Он заявил, что проведенные в Нижнем Тагиле программы настраивают только на положительное будущее. Впереди – большая работа со сферой ЖКХ. Его опыт, приобретенный в Правительстве, безусловно, поможет и в работе «над Нижним Тагилом».

- Как у вас поменялось восприятие Нижнего Тагила с момента перехода на новую должность?

- Всегда с уважением относился к этому городу. Единственное, сейчас у меня расширился кругозор за то небольшое время. Есть вопросы, которыми надо заниматься отдельно, которые раньше не входили в функционал Министра Свердловской области. Я думаю, что кругозор в дальнейшем будет только увеличиваться.

- Как изменились ваши отношения с Евгением Куйвашевым и Денисом Паслером?

- Я проработал на многих должностях, начиная с 2006 года. И я думаю, даже сейчас наши отношения нисколько не изменились. Мы находимся в телефонных переговорах. И, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить Евгения Владимировича за те годы, которые я проработал в его команде. Думаю, что и в Нижнем Тагиле мы будем применять опыт общения, который уже сложился, ведь Тагил – неотъемлемая часть Свердловской области, ключевая точка и промышленное сердце региона.

- Можете чуть конкретнее рассказать, с какими проблемами Нижнего Тагила вы намерены разбираться в первую очередь?

- Первая неделя работы получилась короткой. На самом деле, я собираюсь познакомиться с теми проблемами, которые здесь есть, объехать территории. Самое главное, решать тот круг вопросов, который Сергей Константинович уже определил. Повторюсь, это решение вопросов по большей части в жилищно-коммунальной сфере. Буду знакомиться с предприятиями, буду посещать районы, решать проблемные точки. Хочу добавить, что встречаться с людьми я также намерен, потому что решение проблем горожан – это и есть решение тех вопросов, которые связаны с моей работой.

- Вы теперь переедете в Нижний Тагил?

- Скажу по секрету, я уже переехал в Нижний Тагил. Безусловно, невозможно мотаться туда-сюда, это необоснованная трата времени и средств. Семью перевозить не буду: дети взрослые, жена всё понимает.

- Как вы оцениваете приоритетные проекты Нижнего Тагила, которые уже были реализованы? Что вам известно об этом?

- Я слышал, что это один из самых успешных проектов, реализованных на территории Свердловской области. Я оцениваю их очень высоко, и я буду рад их продолжить.

Сергей Константинович рассказал, что одним из основных направлений работы его зама будет уклон на промышленность. Владислав Пинаев является одним из разработчиков программы поддержки промышленности Свердловской области. «И это большой плюс, ведь по роду своей деятельности, человек умеет разбираться в любой сложной ситуации». Так, на примере Нижнего Тагила два политика и будут реализовывать эту программу.

Прежде всего, мне очень бы хотелось, чтобы предприятия Нижнего Тагила в ней [в программе] поучаствовали. У каждого крупного предприятия есть свой собственник, есть свои акционеры, есть свои программы развития. На что бы мне хотелось направить свои усилия, это, прежде всего, частное партнерство. И мы, вырабатывая свои правила игры, сделаем всё, чтобы городу становилось лучше. Может быть, это звучит высокопарно, но выполнение майских указов Президента с нас никто не снимал. В этом направлении мы также будем взаимодействовать с собственниками обозначил еще одно основное направление своей будущей деятельности Владислав Пинаев.

«Координация деятельности всех подразделений и всех руководителей, включая заместителей городской администрации», - так обозначил Сергей Носов основной функционал своего зама. На данном этапе Владислав Юрьевич предстал перед городом весьма уверенным в себе управленцем, у которого, вероятно, припасено множество планов, программ и проектов. И это неудивительно, ведь выбор Сергея Константиновича вряд ли можно подвергнуть сомнению. Это результат долгого обдумывания и грамотного взвешивания. Зная любовь Сергея Носова к Нижнему Тагилу, город вряд ли может попасть в плохие руки.