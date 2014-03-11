Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Владислав Пинаев: «Решение проблем горожан – это и есть решение вопросов, связанных с моей работой»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Владислав Пинаев: «Решение проблем горожан – это и есть решение вопросов, связанных с моей работой»

11 марта 2014, 18:00Политика
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»