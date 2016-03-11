Нужен ли Свердловской области Денис Паслер? Депутаты Заксобрания обсудят ликвидацию поста премьера
Законопроект об упразднении должности председателя регионального правительства рассмотрят на заседании комитета по законодательству 14 марта. А через неделю, 22 марта данное предложение парламентария Сергея Семеновых обсудят депутаты законодательного собрания.
Комиссия по Уставу Свердловской области дала отрицательное заключение по этому поводу. Поэтому Семеновых убежден, что и на предстоящем заседании его предложение будет отклонено.
Однако депутат намерен точно внести законопроект осенью – в новом созыве. Семенов и его соратники постараются, чтобы он стал первым законопроектом после выборов.
С аналогичным предложением упразднить пост премьера выступал депутат Андрей Альшевских в конце 2015 года. Однако позже сам же отозвал свой законопроект.
В обсуждении вопроса о ликвидации должности председателя регионального правительства заинтересован губернатор области Евгений Куйвашев. С ныне действующим премьером Денисом Паслером у него сложились достаточно напряженные отношения.
Поэтому возможную отставку премьера многие рассматривают как один из рычагов давления администрации губернатора на Дениса Паслера.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru