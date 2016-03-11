Нужен ли Свердловской области Денис Паслер? Депутаты Заксобрания обсудят ликвидацию поста премьера

Комиссия по Уставу Свердловской области дала отрицательное заключение по этому поводу. Поэтому Семеновых убежден, что и на предстоящем заседании его предложение будет отклонено.

Однако депутат намерен точно внести законопроект осенью – в новом созыве. Семенов и его соратники постараются, чтобы он стал первым законопроектом после выборов.

С аналогичным предложением упразднить пост премьера выступал депутат Андрей Альшевских в конце 2015 года. Однако позже сам же отозвал свой законопроект.

В обсуждении вопроса о ликвидации должности председателя регионального правительства заинтересован губернатор области Евгений Куйвашев. С ныне действующим премьером Денисом Паслером у него сложились достаточно напряженные отношения.

Поэтому возможную отставку премьера многие рассматривают как один из рычагов давления администрации губернатора на Дениса Паслера.