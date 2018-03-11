Досрочные выборы президента РФ начались в Свердловской области
11 марта, 14:05Политика
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10 марта в Свердловской области стартовало досрочное голосование на выборах президента РФ.
Голосование стартовало в нескольких населенных пунктах 9 городских округов (Артинском, Артемовском, Ачитском, Гаринском, Ивдельском, Полевском, Серовском, Тугулымском и Шалинском), а также 2 муниципальных образованиях (Алапаевском и Махневском).
Досрочно смогут проголосовать 7 тыс. жителей Свердловской области из 22 муниципальных образований, включенных в специальный перечень избиркома. Всего досрочные выборы будут проходить в 163 труднодоступных населенных пунктах Свердловской области на 93 избирательных участках, сообщает ИА «Уральский меридиан».
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