Досрочные выборы президента РФ начались в Свердловской области

10 марта в Свердловской области стартовало досрочное голосование на выборах президента РФ.

Голосование стартовало в нескольких населенных пунктах 9 городских округов (Артинском, Артемовском, Ачитском, Гаринском, Ивдельском, Полевском, Серовском, Тугулымском и Шалинском), а также 2 муниципальных образованиях (Алапаевском и Махневском).





Досрочно смогут проголосовать 7 тыс. жителей Свердловской области из 22 муниципальных образований, включенных в специальный перечень избиркома. Всего досрочные выборы будут проходить в 163 труднодоступных населенных пунктах Свердловской области на 93 избирательных участках, сообщает ИА «Уральский меридиан».