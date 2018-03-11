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Новости Нижнего Тагила

Досрочные выборы президента РФ начались в Свердловской области

11 марта 2018, 14:05Добавить новость
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10 марта в Свердловской области стартовало досрочное голосование на выборах президента РФ.

Голосование стартовало в нескольких населенных пунктах 9 городских округов (Артинском, Артемовском, Ачитском, Гаринском, Ивдельском, Полевском, Серовском, Тугулымском и Шалинском), а также 2 муниципальных образованиях (Алапаевском и Махневском).

Досрочно смогут проголосовать 7 тыс. жителей Свердловской области из 22 муниципальных образований, включенных в специальный перечень избиркома. Всего досрочные выборы будут проходить в 163 труднодоступных населенных пунктах Свердловской области на 93 избирательных участках, сообщает ИА «Уральский меридиан».

 

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