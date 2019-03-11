Городская дума Асбеста может быть распущена в апреле из-за срыва заседаний
Сегодня, 15:04ПолитикаФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Городская дума Асбеста в случае, если депутаты не соберутся до 25 марта, может быть распущена решением главы Свердловской области.
Последний раз заседание депутатов состоялось в декабре прошлого года. В 2019 году собрать кворум депутатов не удалось ни разу. Заседания не посещают представители КПРФ. Такая ситуация создалась по причине того, что местные жители просят лишить мандатов сразу нескольких депутатов, в частности, депутата от КПРФ. На отстранении представителей КПРФ настаивают также 12 депутатов городской думы Асбеста, сообщает ZNAK.
Из-за того, что дума не работает, не принимает правовые акты, город теряет сотни миллионов рублей. Предлагаем коллегам в Асбесте еще раз вернуться к переговорам. Нам бы хотелось сохранить думу без политики, чтобы они решали только хозяйственные вопросы,заявил вице-губернатор Сергей Бидонько.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей