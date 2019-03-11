Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Городская дума Асбеста может быть распущена в апреле из-за срыва заседаний
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Briefcase 1578138 1920

Городская дума Асбеста может быть распущена в апреле из-за срыва заседаний

Сегодня, 15:04ПолитикаФото: pixabay.com
Читайте
также
Можно ли скрыть следы преступления? Тагильские криминалисты развенчали основные мифы
0,44% средств тратится на развитие культуры в России
Тагильский депутат Балыбердин поддержал закон о закрытии хостелов в жилых домах