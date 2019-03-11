Городская дума Асбеста может быть распущена в апреле из-за срыва заседаний

Последний раз заседание депутатов состоялось в декабре прошлого года. В 2019 году собрать кворум депутатов не удалось ни разу. Заседания не посещают представители КПРФ. Такая ситуация создалась по причине того, что местные жители просят лишить мандатов сразу нескольких депутатов, в частности, депутата от КПРФ. На отстранении представителей КПРФ настаивают также 12 депутатов городской думы Асбеста, сообщает ZNAK.