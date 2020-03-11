Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию

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11 марта Госдума передала на рассмотрение законопроект о поправках в Конституцию в Совет Федерации. Сенаторы одобрили проект закона, пишет РИА «Новости».
160 человек проголосовали за законопроект, против проголосовал один, три человека воздержались.
Далее законопроект передадут на рассмотрение российским регионам. Его должны поддержать две трети парламентов. После этого 14 марта Совфед сможет утвердить решение регионов.
Для вступления в силу поправок президент должен будет направить их в Конституционный суд. Если суд не найдет несоответствий, то начнется голосование граждан по тексту поправок. Для окончательного принятия поправок за них должны проголосовать более 50% россиян.
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