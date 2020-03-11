За нарушение при голосовании по Конституции будет введена уголовная ответственность

Авторы поправок в УК Павел Крашенинников и Андрей Клишас предложили ввести их в статью «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина». Она запрещает фальсификацию избирательных документов и итогов голосования на выборах и референдумах. В данный перечень предложено внести и общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.