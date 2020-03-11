За нарушение при голосовании по Конституции будет введена уголовная ответственность
Сегодня, 18:11ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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11 марта Государственная дума РФ приняла решение ввести уголовную ответственность за нарушение при голосовании по поправкам в Конституцию, сообщает ТАСС.
Авторы поправок в УК Павел Крашенинников и Андрей Клишас предложили ввести их в статью «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина». Она запрещает фальсификацию избирательных документов и итогов голосования на выборах и референдумах. В данный перечень предложено внести и общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
Кроме того, изменения коснуться и других статей уголовного кодекса, касающихся нарушений при проведении выборов. Например, статья за получение бюллетеня другим человеком или «двойное» голосование предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или лишения свободы до трех лет.
Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию намечено на 22 апреля.
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