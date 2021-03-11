Губернатор Свердловской области стал одним из медийных лидеров Урала

Также Евгений Куйвашев занял место в топ-15 наиболее упоминаемых губернаторов России. Потеряв несколько позиций, он опустился с 13 на последнее место рейтинга. Соответствующий рейтинг составила «Медиалогия».
Лидерами медиарейтинга УрФО в феврале 2021 года стали губернаторы Челябинской области Алексей Текслер и Тюменской области Александр Моор.
Составители подборки отмечают, что лидерство Куйвашев занял вследствие встречи с вице-премьером РФ. Его визит в Екатеринбург состоялся в связи с строительством объектов Универсиады 2023 года. Аналитики предположили, что визитом политика был вопрос подготовки к предвыборной кампании.
В результате переговоров с вице-премьером РФ губернатор области смог добиться выделения средств на достройку ЕКАД и дополнительное финансирование для досрочного утверждения проекта.
Медиа-рейтинги февраля главы Свердловской области поднялись кроме того, благодаря заявлению о создании на Урале трех агломераций, утверждают составители.
Напомним, Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вошел в ТОП-50 российских персон, по версии «Медиалогии» в 2020 году он поднялся на 21 строчку с 27 места.