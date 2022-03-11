Канадская журналистка: Западные СМИ скрывают преступления ВСУ

Канадская журналистка: Западные СМИ скрывают преступления ВСУ
Канадская журналистка: Западные СМИ скрывают преступления ВСУ
Сегодня, 19:55ПолитикаФото: pxhere.com
Поведение украинской армии можно сравнить с действиями террористов в Сирии, но западные массмедиа сегодня предпочитают об этом умалчивать. При написании своих материалов они склоняются к фейковой информации, которую получают от Киева, подчеркнула канадская журналистка Ева Барлет.

На пресс-конференции, состоявшейся в МИА «Россия сегодня», она отметила, что корреспонденты западных СМИ сейчас позволяют себе активно манипулировать общественным сознанием. Они намеренно не рассказывают о том, что на самом деле — в реальности — происходит в Украине, пишет информационный сайт nation-news.ru.

По словам канадской журналистки, невероятному террору со стороны ВСУ подвергаются в настоящее время сами украинцы. Так же было и в Сирии, подчеркнула Барлет. Манипулировать аудиторией на Западе довольно просто, поскольку ей ничего неизвестно о том, какой разгул устроили в Украине неонацисты, отметила она.

По ее мнению, этим западные СМИ буквально «промывают мозги» своим же гражданам. Многие жители США и Европы сейчас поддерживают действия украинских властей, однако, они ничего не знают об ужасах, испытанных людьми в Донбассе, резюмировала Ева Барлет.

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