Санкции вела Великобритания в отношении Романа Абрамовича

Санкции вела Великобритания в отношении Романа Абрамовича
Санкции вела Великобритания в отношении Романа Абрамовича
Сегодня, 16:10ПолитикаФото: личная страница Романа Абрамовича в Instagram
Великобритания ввела санкции в отношении бизнесмена Романа Абрамовича 10 марта. Он является одним из акционеров ЕВРАЗа. Ему принадлежит 28,64% акций.

Санкции против акционера ЕВРАЗа Романа Абрамовича ввела Великобритания. Однако на сами предприятия это повлиять не должно, так как доля акций не является контрольной и влияния на решения ограничены.

Согласно договору с Абрамовичем, он имеет право назначить до трех членов совета директоров. На данный момент он состоит из 11 человек и за последние пять лет только два из них были назначены самим Абрамовичем, сказано в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.

При этом компания не считает бизнесмена тем, кто ее контролирует, так как у него контрольного пакета акций он не имеет право назначить или уволить большую часть советов директоров. Поэтому в ЕВРАЗе посчитали, что санкции в отношении Абрамовича не должны влиять на саму компанию.

Однако 11 марта стало известно о том, что в отношении ЕВРАЗа все же были введены санкции. В связи с этим 10 топ-менеджеров подали в отставку.

Напомним, в Свердловской области работают два предприятия, принадлежащие ЕВРАЗу. Это Качканарский ГОК и НТМК в Нижнем Тагиле.

Сюжеты:
Операция на Украине
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