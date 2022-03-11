Санкции вела Великобритания в отношении Романа Абрамовича

Санкции против акционера ЕВРАЗа Романа Абрамовича ввела Великобритания. Однако на сами предприятия это повлиять не должно, так как доля акций не является контрольной и влияния на решения ограничены.
Согласно договору с Абрамовичем, он имеет право назначить до трех членов совета директоров. На данный момент он состоит из 11 человек и за последние пять лет только два из них были назначены самим Абрамовичем, сказано в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.
При этом компания не считает бизнесмена тем, кто ее контролирует, так как у него контрольного пакета акций он не имеет право назначить или уволить большую часть советов директоров. Поэтому в ЕВРАЗе посчитали, что санкции в отношении Абрамовича не должны влиять на саму компанию.
Однако 11 марта стало известно о том, что в отношении ЕВРАЗа все же были введены санкции. В связи с этим 10 топ-менеджеров подали в отставку.
Напомним, в Свердловской области работают два предприятия, принадлежащие ЕВРАЗу. Это Качканарский ГОК и НТМК в Нижнем Тагиле.