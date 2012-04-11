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Нового заместителя мэра Нижнего Тагила по горхозяйству и строительству решили не назначать
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нового заместителя мэра Нижнего Тагила по горхозяйству и строительству решили не назначать

11 апреля 2012, 18:35Политика
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