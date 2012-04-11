Нового заместителя мэра Нижнего Тагила по горхозяйству и строительству решили не назначать

Валентина Исаева сообщила, что назначать сейчас человека на должность заместителя главы Администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству нецелесообразно. Впереди выборы Главы города. Возможно, новый мэр захочет частично или полностью поменять управленческую команду муниципалитета, пояснила Валентина Павловна.