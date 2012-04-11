Нового заместителя мэра Нижнего Тагила по горхозяйству и строительству решили не назначать
11 апреля 2012, 18:35Политика
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Как и прежде, обязанности заместителя мэра Владимира Белова будут распределены между замами Вячеславом Даниловым и Юрием Кузнецовым.
Валентина Исаева сообщила, что назначать сейчас человека на должность заместителя главы Администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству нецелесообразно. Впереди выборы Главы города. Возможно, новый мэр захочет частично или полностью поменять управленческую команду муниципалитета, пояснила Валентина Павловна.
Напомним, Владимир Белов, ушедший в отставку 26 марта, сейчас находится в отпуске.
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