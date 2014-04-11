Сегодня в Нижний Тагил с рабочим визитом приедет Эдуард Россель

Напомним, один из ключевых визитов Эдуарда Эргартовича состоялся в феврале 2012 года. Тогда он посетил Перинатальный центр, оценил процесс строительства трамплинного комплекса на горе Долгая, а также отвечал на вопросы журналистов на пресс-конференции. Основной целью своего приезда Эдуард Россель назвал агитацию за кандидата в президенты Владимира Путина.