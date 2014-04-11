Сегодня в Нижний Тагил с рабочим визитом приедет Эдуард Россель
11 апреля 2014, 10:00Политика
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Сегодня с рабочим визитом в Нижний Тагил приедет экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Об этом сообщает пресс-служба Администрации нашего города.
Напомним, один из ключевых визитов Эдуарда Эргартовича состоялся в феврале 2012 года. Тогда он посетил Перинатальный центр, оценил процесс строительства трамплинного комплекса на горе Долгая, а также отвечал на вопросы журналистов на пресс-конференции. Основной целью своего приезда Эдуард Россель назвал агитацию за кандидата в президенты Владимира Путина.
Сегодня член Совета Федерации РФ побывает в Госпитале инновационных технологий, строительство которого находится на завершающем этапе. Кроме того, Эдуард Россель посетит строительную площадку шоу-рума микрорайона «Александровский-1».
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