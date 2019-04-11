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На праймериз «Единой России» в Серове не зарегистрировался ни один кандидат
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На праймериз «Единой России» в Серове не зарегистрировался ни один кандидат

Сегодня, 13:57ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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