На праймериз «Единой России» в Серове не зарегистрировался ни один кандидат
В Свердловской области за полтора месяца на праймериз «Единой России» по Серовскому округу не зарегистрировался ни один кандидат, сообщает интернет-издание ZNAK.
Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте партии, согласно ей, с 28 февраля на довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному округу до сих пор никто не зарегистрировался.
Однако, как пояснили интернет-изданию в свердловском отделении партии, сегодня подал документы первый кандидат - Антон Шипулин. Проверка документов займет около пяти дней, после этого кандидата зарегистрируют.
Похожая ситуация отмечается с довыборами в Заксобрание Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному округу. Там на текущий момент зарегистрирован только дин кандидат - депутат думы Екатеринбурга Владимир Смирнов.
Напомним, что составить конкуренцию Антону Шипулину обещала активистка Евгения Чудновец. Девушка в соцсетях объявила сбор денег в поддержку своей избирательной кампании.