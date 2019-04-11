На праймериз «Единой России» в Серове не зарегистрировался ни один кандидат

Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте партии, согласно ей, с 28 февраля на довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному округу до сих пор никто не зарегистрировался.

Однако, как пояснили интернет-изданию в свердловском отделении партии, сегодня подал документы первый кандидат - Антон Шипулин. Проверка документов займет около пяти дней, после этого кандидата зарегистрируют.

Похожая ситуация отмечается с довыборами в Заксобрание Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному округу. Там на текущий момент зарегистрирован только дин кандидат - депутат думы Екатеринбурга Владимир Смирнов.