Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В Нижнем Тагиле уволена начальник управления по инвестиционным проектам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Ms 78719 2

В Нижнем Тагиле уволена начальник управления по инвестиционным проектам

Сегодня, 15:17ПолитикаФото: «Тагильский рабочий»
Читайте
также
Новый главный архитектор Нижнего Тагила: «Меня интересует масштаб работы»
Уралвагонзавод засудил «полпредское» СМИ экс-депутата Муриновича за ложь
Ели трупы погибших: тагильская семья бросила в квартире без еды 23 кошки