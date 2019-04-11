В Нижнем Тагиле уволена начальник управления по инвестиционным проектам
Сегодня, 15:17ПолитикаФото: «Тагильский рабочий»
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Начальник управления по разработке и контролю реализации инвестиционных проектов администрации Нижнего Тагила Каринэ Геворгян освобождена от занимаемой должности с 9 апреля, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам чиновницы, она написала заявление по собственному желанию в связи с выходом на новое место работы. Куда ушла руководитель инвестиционных проектов пока не разглашается.
В пресс-службе мэрии города ИА «Все новости» подтвердили информацию об увольнении Каринэ Геворгян, пояснив, что руководитель уволена в связи с выходом на пенсию.
Каринэ Геворгян руководила стратегическим планированием развития инвестиционной политики Нижнего Тагила с 2013 года.
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