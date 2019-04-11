В Новоуральске назначен исполняющий обязанности главы города
Сегодня, 18:57ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Новоуральске исполняющим обязанности главы города стал Владимир Цветов, который ранее занимал должность и. о. вице-мэра по стратегическому развитию и инвестициям, информирует Znak.
Занимать данную должность Цветов будет до избрания нового главы города. В настоящий момент дума Новоуральска объявила прием заявок на вакантную должность.
Согласно региональному закону, в комиссию по выбору нового главы войдут три представителя от гордумы, три – от главы региона и столько же от градообразующего ГК «Росатом».
Напомним, что предыдущий глава Александр Баранов заявил об отставке после того, как Федеральная служба безопасности региона выявила, что фирмы, зарегистрированные на родных главы, занимались поставкой различных товаров в муниципальные учреждения. Помимо этого, ведомство заключило, что договоры заключались с нарушением антимонопольного закона, а цены на товары были завышены.
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