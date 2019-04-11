В Новоуральске назначен исполняющий обязанности главы города

Согласно региональному закону, в комиссию по выбору нового главы войдут три представителя от гордумы, три – от главы региона и столько же от градообразующего ГК «Росатом».

Напомним, что предыдущий глава Александр Баранов заявил об отставке после того, как Федеральная служба безопасности региона выявила, что фирмы, зарегистрированные на родных главы, занимались поставкой различных товаров в муниципальные учреждения. Помимо этого, ведомство заключило, что договоры заключались с нарушением антимонопольного закона, а цены на товары были завышены.