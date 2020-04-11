Глава свердловского минздрава не пришел на встречу с профсоюзной организаций врачей
Сегодня, 12:40ПолитикаФото: pixabay
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В Законодательном собрании Свердловской области прошла встреча председателя профсоюзной организации врачей РФ Сергея Угринова, спикера Людмилы Бабушкиной и представителя министерства здравоохранения, сообщает «Уралинформбюро».
На собрании минздрав представлял заместитель главы министерства Андрея Цветкова. Итоги встречи пока не разглашаются, ожидаются результаты обмена сторонами документами и подписания протокола.
Сергей Угринов, пока также воздержавшись от комментариев, уточняет, что постоянно поддерживает связь с Андреем Цветковым и все отношения с медицинским ведомством носят исключительно конструктивный характер.
Ранее губернатору Евгению Куйвашеву поступали жалобы от профсоюза медиков на отдельные нарушения трудовых прав медработников в некоторых учреждениях области.
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