Глава свердловского минздрава не пришел на встречу с профсоюзной организаций врачей

На собрании минздрав представлял заместитель главы министерства Андрея Цветкова. Итоги встречи пока не разглашаются, ожидаются результаты обмена сторонами документами и подписания протокола.

Сергей Угринов, пока также воздержавшись от комментариев, уточняет, что постоянно поддерживает связь с Андреем Цветковым и все отношения с медицинским ведомством носят исключительно конструктивный характер.