Униженная бойцом ВСУ старушка стала героиней граффити в центре Екатеринбурга

Граффити со старушкой с советским флагом в руках появилось накануне в Екатеринбурге. Как пишет Ура.ру, прообраз героини рисунка на стене был взят с видео, выложенного бойцами ВСУ.
На записи видно, как украинские солдаты дают пожилой женщине пакет с консервами. Решив, что перед ней российские военные, бабушка поднимает советский флаг. Однако бойцы ВСУ втаптывают знамя в грязь. Пенсионерка вернула солдатам пакет и начала доказывать важность флага и идеи борьбы с фашизмом.
Свердловские художники в портрете старушки провели аналогию с монументом «Родина-мать зовет».