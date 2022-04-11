Униженная бойцом ВСУ старушка стала героиней граффити в центре Екатеринбурга

Старушку, не променявшая на пакет с консервами идею антифашизма и советский флаг, увековечили в граффити на стене одного из домов Екатеринбурга.

Граффити со старушкой с советским флагом в руках появилось накануне в Екатеринбурге. Как пишет Ура.ру, прообраз героини рисунка на стене был взят с видео, выложенного бойцами ВСУ. На записи видно, как украинские солдаты дают пожилой женщине пакет с консервами. Решив, что перед ней российские военные, бабушка поднимает советский флаг. Однако бойцы ВСУ втаптывают знамя в грязь. Пенсионерка вернула солдатам пакет и начала доказывать важность флага и идеи борьбы с фашизмом. Свердловские художники в портрете старушки провели аналогию с монументом «Родина-мать зовет».

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