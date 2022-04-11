Униженная бойцом ВСУ старушка стала героиней граффити в центре Екатеринбурга

Униженная бойцом ВСУ старушка стала героиней граффити в центре Екатеринбурга
Униженная бойцом ВСУ старушка стала героиней граффити в центре Екатеринбурга
Сегодня, 08:59ПолитикаФото: паблик "Екатское чтиво. Новости Екатеринбурга"
Старушку, не променявшая на пакет с консервами идею антифашизма и советский флаг, увековечили в граффити на стене одного из домов Екатеринбурга.

Граффити со старушкой с советским флагом в руках появилось накануне в Екатеринбурге. Как пишет Ура.ру, прообраз героини рисунка на стене был взят с видео, выложенного бойцами ВСУ.

На записи видно, как украинские солдаты дают пожилой женщине пакет с консервами. Решив, что перед ней российские военные, бабушка поднимает советский флаг. Однако бойцы ВСУ втаптывают знамя в грязь. Пенсионерка вернула солдатам пакет и начала доказывать важность флага и идеи борьбы с фашизмом.

Свердловские художники в портрете старушки провели аналогию с монументом «Родина-мать зовет».

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
ДонбассЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы