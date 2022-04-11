Депутат отметил, что дефицит удобрений может привести к трагическим последствиям не только во Франции, но и в Евросоюзе, поскольку Франция самостоятельно производит только одну треть необходимых удобрений, а остальное покупает. Последствия антироссийских санкций приведут к тому, что урожай будет довольно бедным и в Европе наступит голод. Об этом пишут «Народные новости».
«Европейские производители азотных растворов зависят от этого газа и поэтому сократили свое производство», — сказал Ватен.
Фермеры беспокоятся за урожай, ведь из-за отсутствия удобрений им придется уменьшить нормы посевов. Следовательно, хороший урожай в таких условиях вряд ли получится.
Ватен предложил отменить налоги на импорт удобрений Тринидада и Тобаго, а также из Соединенных Штатов.
Эти меры позволят хоть как-то восполнить отсутствие поставок из России, а в будущем избежать голода. Кроме того депутат задался вопросом, будут ли французские власти наращивать производство удобрений лио будут заниматься только популизмом и вводить ограничения себе во вред.