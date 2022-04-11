Во Франции заговорили об угрозе сельскому хозяйству из-за антироссийских санкций

Депутат отметил, что дефицит удобрений может привести к трагическим последствиям не только во Франции, но и в Евросоюзе, поскольку Франция самостоятельно производит только одну треть необходимых удобрений, а остальное покупает. Последствия антироссийских санкций приведут к тому, что урожай будет довольно бедным и в Европе наступит голод. Об этом пишут «Народные новости».