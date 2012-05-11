Правительство не хочет возвращать Генпрокуратуре следственные функции

В подписанном перед уходом в отставку первым заместителем председателя правительства РФ Виктором Зубковым официальном отзыве говорится о нецелесообразности дублирования прокурорами функций следственных органов и внесении соответствующих изменений в УПК.

Предлагаемые изменения в статьи УПК РФ, прежде всего, касались порядка возбуждения и расследования уголовных дел. Фактически законопроект предлагал вернуть надзорному ведомству полномочия, которых оно лишилось в 2007г., когда из Генпрокуратуры были выделены следственные органы.

Предполагалось, что прокурор получит право не только возбуждать уголовные дела в отношении спецсубъектов - следователей, руководителей следственного органа, судей, прокуроров, адвокатов, но и "принимать их к своему производству, проводя предварительное расследование".

Таким образом, в случае принятия этого законопроекта Генпрокуратура не только дублировала бы функции Следственного комитета России (СКР), но и превращалась в доминирующую над остальными правоохранительными органами структуру, поскольку сохраняла бы за собой надзор за расследованием и представление обвинения в судах. В итоге ставилась бы под сомнение идея независимого следствия, которую активно продвигал экс-президент Дмитрий Медведев, пишет издание.

Автор законопроекта - член комитета Совета федерации по правовым и судебным вопросам Анатолий Лысков - с отзывов правительства не согласен.

Я считаю, что если преступление совершил следователь, то для полной объективности расследование должен проводить прокурор. Не вижу ничего противоестественного и в том, что прокурор, осуществляющий проверку в порядке надзора, выявив признаки преступления, может сам провести расследование, а не возвращать дело в следственный орган цитирует издание А.Лыскова.

В то же время эксперты газеты полагают, что данный законопроект не имеет никакого отношения к эффективности расследования дел в отношении следователей.