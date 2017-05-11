Носов, Маслов и Горячкин подали заявление на участие в праймериз по выборам главы Нижнего Тагила
11 мая 2017, 14:40Политика
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Сегодня в Нижнем Тагиле будет утвержден полный список кандидатов на выборы главы города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Уже известно, что свои заявления подали Сергей Носов, в настоящее время являющийся мэром города, депутат городской думы Вячеслав Горячкин, спикер гордумы Александр Маслов.
Согласно действующей процедуре, 11 мая будет утвержден список претендентов, назначена дата предварительного голосования.
Сегодня в 16:00 в Нижнем Тагиле состоится заседание оргкомитета по подготовке праймериз «ЕР», сообщает «Накануне.RU».
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